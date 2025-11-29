La mossa a sorpresa di Gasperini: pronta una "esca" per i difensori del Napoli

Diverse riflessioni in casa Roma dopo l'impegno di Europa League. Gian Piero Gasperini aspetta buone notizie dall'allenamento odierno per Koné e El Aynaoui, usciti malconci dalla partita europea: entrambi stringeranno i denti e saranno a disposizione, ma resta da valutarne l'effettiva condizione per l'impiego dal primo minuto nel bigmatch di domani sera contro il Napoli.

Secondo la Gazzetta dello Sport è probabile che Gasperini non li rischi entrambi e quindi Koné resta in vantaggio per affiancare Cristante. In questo scenario, Pellegrini agirebbe da trequartista (su Lobotka, la principale fonte di gioco del Napoli) e l'altro dubbio riguarda l'attacco: Ferguson ancora non al meglio e quindi ancora "falso nove" con Dybala che lì non ha convinto del tutto e così - si legge - spunta a sorpresa la candidatura di Baldanzi come "esca" per i difensori del Napoli per creare spazi per gli inserimenti di Dybala e Soulé.