Roma-Napoli, una novità nei convocati di Conte per la sfida dell'Olimpico

L'ex di turno scalda i motori per il ritorno in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola è pronto a tornare tra i convocati per la supersfida dell’Olimpico tornando a disposizione di Conte dopo un’assenza di quasi un mese: si era fermato infatti all’intervallo di Napoli-Como del primo novembre, per un problema al pube.

L’esterno del Napoli, proprio nel suo ex stadio, lo scorso anno trovò la prima rete con la maglia del Napoli e quest'anno era diventato imprescindibile per Antonio Conte fino all'infortunio. Ora è pronto a tornare e sostituire tra i convocati anche l'infortunato Gutierrez che avrà bisogno ancora di tempo prima di rientrare a disposizione.