Editoriale Gazzetta: "Mercato drogato dall'Arabia, ADL fa bene a chiedere cifra choc per Osimhen"

Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport scrive: "Pare che Aurelio De Laurentiis abbia fissato un prezzo mostruoso"

Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport scrive: "Pare che Aurelio De Laurentiis abbia fissato un prezzo mostruoso per la cessione di Victor Osimhen. Non ci sono virgolettati né conferme ufficiali, ma il presidente del napoli avrebbe risposto “180 milioni di euro” a chi lo ha sondato per il centravanti nigeriano. Il Liverpool e forse il Paris Saint Germain sarebbero interessati, però la cifra è impegnativa per tutti, inclusi i qatarioti sotto la torre Eiffel.

Il domandone Osimhen vale 180 milioni? No, ma non per lacune o limiti, Osi è un grande attaccante. È il metro di valutazione generale a essere sballato, in questo momento, e De Laurentiis fa bene a chiedere qualunque cifra, a proprio gusto. La stima di 180 milioni, ammesso che sia corretta, è figlia dell’oggi, di un mercato drogato da Pif, il fondo sovrano dell’Arabia".