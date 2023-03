Eintracht rinuncia ai biglietti per Napoli, ma incognita sono gli ultras in agitazione sui social

L’Eintracht ha ceduto nel braccio di ferro con la Prefettura di Napoli e rinuncia ai 2.700 biglietti di sua pertinenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Eintracht ha ceduto nel braccio di ferro con la Prefettura di Napoli e rinuncia ai 2.700 biglietti di sua pertinenza (400 per gli sponsor) per la visita di domani sera in casa Spalletti. L’incognita sono gli ultras in agitazione sui social. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.