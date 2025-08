Buongiorno verso il recupero, buone notizie per Conte: quando può tornare in gruppo

Già blindata, la migliore d’Europa, la difesa del Napoli si è rinnovata con un altro potenziale titolare, con un giovanissimo da valorizzare accanto ai big, e con un pilastro che si prepara al rientro in gruppo. Alessandro Buongiorno lavora ancora a parte dopo l’intervento chirurgico per groin pain. Per lui allenamento differenziato anche in questi primi giorni a Castel di Sangro.

Buongiorno migliora gradualmente e si prepara per tornare a lavorare con i compagni. Da tabella di recupero, l’obiettivo è riportarlo in gruppo per la prossima settimana. Sarà un recupero prezioso. Sempre per la difesa, ieri non era in gruppo Olivera dopo il trauma contusivo al polpaccio destro rimediato mercoledì in uno scontro di gioco fortuito. Nulla di grave, condizioni da valutare giorno per giorno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.