A Meret o a Milinkovic-Savic i gradi di primo portiere? Repubblica svela la linea del club

È iniziata ufficialmente l'era della concorrenza in porta per il Napoli. A Castel di Sangro, il nuovo acquisto Vanja Milinkovic-Savic ha svolto il suo primo allenamento, e fin da subito è chiaro che il suo ruolo non sarà quello di semplice secondo" Come sottolinea anche l'edizione odierna de La Repubblica, il gigante serbo è arrivato per giocarsi il posto da titolare alla pari con Alex Meret.

Questo dualismo, fortemente voluto da Antonio Conte, promette scintille e rappresenta un'ottima notizia per il club azzurro. Meret, da oggi in poi, dovrà "sgomitare" per confermare il suo status, mentre Milinkovic-Savic avrà la possibilità di dimostrare il suo valore fin da subito. Sarà il campo a stabilire chi tra i due si guadagnerà la fiducia del tecnico, offrendo al Napoli un'alternativa di alto livello tra i pali e stimolando entrambi a dare il massimo. La sfida è aperta e il benefico effetto di questa competizione si rifletterà sulle prestazioni complessive della squadra.