Zielinski, che flop! Gazzetta: guadagna 4,5mln e ha 31 anni, quasi impossibile cederlo

Una partita molto interessante si sta giocando a centrocampo. L'Inter è alla ricerca di nuovi elementi ma prima dovrà effettuare qualche uscita. Fra i giocatori che potrebbero partire ci sarà sicuramente Kristjan Asllani ma anche lo stesso Piotr Zielinski sembra essere in bilico. Per quanto riguarda l'ex centrocampista del Sassuolo, una sua partenza è sicura al 100%. Il giocatore non rientra nei piani di Chivu e deve trovarsi una squadra. Rifiutata la corte del Betis Siviglia, il giocatore preferirebbe rimanere in Italia.

Più complicata la situazione del calciatore polacco ex Napoli. A pesare è non solo la carta d’identità, ha 31 anni, ma soprattutto l’ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione e un contratto in scadenza nel 2028. La situazione è molto delicata specialmente dopo una stagione in cui non ha comunque giocato molto e soprattutto lasciando il segno. Sarà complicato trovare una sistemazione ma in sede di mercato mai dire mai.