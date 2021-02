"Eroe, sempre super!". Quotidiani ai piedi di Meret: "Para e non si trastulla coi piedi, è una colpa?"

Il migliore in campo di Napoli-Juventus è stato senza dubbio Alex Meret. Aveva saputo di dover andare in campo un quarto d'ora prima del fischio d'inizio, quando Ospina è andato k.o. nel riscaldamento. E ha risposto alla grande. Per La Gazzetta dello Sport i suoi "quattro interventi importanti" valgono un 7,5 in pagella: "Portiere che para e che non si trastulla coi piedi: è una colpa?". Stesso voto dal Corriere dello Sport che ne parla come un eroe: "Sempre super: in uscita e soprattutto tra i pali, il meglio del repertorio". Per Tuttosport l'ex Udinese è da 8: "Prestazione super annullando Ronaldo, Chiesa e Morata".

I VOTI DI MERET

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8