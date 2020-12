Fabian da chi l'ha visto, i quotidiani: "Non entra mai in partita, sempre scontato"

Bocciatura totale per Fabian Ruiz che rimedia solo brutti voti sui quotidiani oggi in edicola. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Da lui ci si aspetta sempre l'inventiva, invece è parecchio scontato". Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "A destra, dei due, per puntare con il sinistro: ma perde intanto i tempi delle giocate e poi non entra mai nella partita". Voto 5.5 per il quotidiano Tuttosport: "Alcune scelte opinabili ma nelle fasi migliori del Napoli c'è sempre il suo zampino".