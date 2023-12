Fiducia per il recupero di Mario Rui: ecco quando può tornare

Mario Rui è vicino, vicinissimo al ritorno in campo. O, quantomeno, tra i convocati. Cosa che potrebbe avvenire già per il match di sabato

Mario Rui è vicino, vicinissimo al ritorno in campo. O, quantomeno, tra i convocati. Cosa che potrebbe avvenire già per il match di sabato contro il Cagliari. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Mazzarri, inoltre, è fiducioso nel recupero di Mario Rui in vista della partita col Cagliari.

Il terzino portoghese sembra aver superato la lesione all’adduttore patita contro l’Empoli. La sua presenza in campo offrirebbe al coach un’alternativa di ruolo sulla fascia sinistra, al posto di Natan".