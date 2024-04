Film scudetto, il 2 maggio anteprima con Spalletti: ADL chiede rinvio di una gara

Dal 4 maggio in sala "Sarò con te", il film scudetto. Come scrive Repubblica, però, dovrebbe esserci per in precedenza un'anteprima

Dal 4 maggio in sala "Sarò con te", il film scudetto. Come scrive Repubblica, però, dovrebbe esserci per in precedenza — venerdì 2 maggio — anche una proiezione in anteprima in città con la partecipazione di tutti i giocatori e anche di Luciano Spalletti. Per questo il presidente ha chiesto alla Lega il posticipo al lunedì successivo della sfida di campionato degli azzurri, in programma per uno scherzo del calendario proprio in Friuli.