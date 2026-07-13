Manna lavora agli addii: due azzurri verso il Frosinone

vedi letture

Tra i calciatori destinati a salutare il club azzurro ci sarebbero Alessio Zerbin e Luis Hasa, entrambi vicini al trasferimento al Frosinone.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite per sfoltire la rosa in vista della nuova stagione. Tra i calciatori destinati a salutare il club azzurro ci sarebbero Alessio Zerbin e Luis Hasa, entrambi vicini al trasferimento al Frosinone. L'esterno offensivo e il giovane centrocampista dovrebbero approdare in Ciociaria, dove il club giallazzurro sta portando avanti un mercato particolarmente dinamico.

Napoli, due cessioni in vista: Hasa e Zerbin

Il Frosinone, infatti, ha già definito i ritorni in prestito di Giorgio Cittadini dall'Atalanta e del tandem formato da Alessandro Fini e Riccardo Calvani dal Genoa. Inoltre, nella giornata di oggi sono previste le visite mediche per Oussama El Azzouzi, centrocampista svincolato dopo l'ultima esperienza con il Fortuna Düsseldorf.