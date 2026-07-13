Vergara, non è solo una questione economica: il desiderio del calciatore

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Vergara vorrebbe ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri

In attesa del vertice previsto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi, che rappresenta sia Giovanni Di Lorenzo sia Antonio Vergara, emergono nuovi dettagli sul futuro del giovane centrocampista azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vergara avrebbe le idee chiare sul proprio futuro: il classe 2003 vorrebbe ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, dopo la crescita mostrata nell'ultima stagione. In caso contrario, sarebbe pronto a prendere in considerazione le numerose richieste di mercato arrivate negli ultimi mesi.

Vergara vuole essere protagonista nel Napoli di Allegri

Il quotidiano spiega infatti che "il fantasista chiede un ruolo principale e da protagonista nel nuovo corso targato Allegri, altrimenti è pronto ad ascoltare le sirene di mercato che stanno riecheggiando sempre più forti nei suoi confronti". Dal canto suo, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio. Sempre secondo Tuttosport, De Laurentiis sarebbe deciso a blindare Vergara con un nuovo accordo di lunga durata, accompagnato da un significativo adeguamento dell'ingaggio.

"La sensazione però è che ADL non ci senta da questo punto di vista. Tanto da essere pronto a un maxi rinnovo, con un importante ritocco dell'ingaggio e un contratto di lunga durata, per tenersi stretto uno dei propri pupilli. Ecco perché si respira un moderato ottimismo", conclude il quotidiano.