Zeballos-Napoli, i dettagli economici dell'operazione: le cifre
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e il nome in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna resta quello di Exequiel Zeballos. L'esterno argentino del Boca Juniors è considerato uno degli obiettivi prioritari del club azzurro per questa sessione di mercato.
Calciomercato Napoli: Zeballos può essere il primo acquisto
L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di un'offerta da 10 milioni di euro, cifra ritenuta sufficiente per convincere il club argentino a lasciar partire il classe 2002. Per Zeballos sarebbe già pronto un contratto di cinque anni, con un ingaggio da 1,4 milioni di euro a stagione, segnale della fiducia che il Napoli ripone nel talento sudamericano e della volontà di inserirlo stabilmente nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.
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