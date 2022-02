FOTO - L’Unione Sarda scalpita: “Cagliari, la sfida più bella”

L’Unione Sarda, questa mattina in edicola, si sofferma sul posticipo di campionato che vedrà stasera il Cagliari faccia a faccia contro il Napoli, in Sardegna all’Unipol Domus. Il quotidiano mette in evidenza la bellezza del match, data la storica rivalità tra le due squadre. Ecco il titolo in prima pagina: “Cagliari, la sfida più bella”.