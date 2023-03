Garanzini: "L'azzurro Italia al Maradona non è quello del Napoli"

Attraverso il suo consueto fondo su La Stampa, il giornalista Gigi Garanzini ha parlato del debutto amaro della Nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Europei

Attraverso il suo consueto fondo su La Stampa, il giornalista Gigi Garanzini ha parlato del debutto amaro della Nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Europei: "No, non è lo stesso azzurro del grande Napoli quello nuovo di zecca e griffato Adidas della Nazionale di Mancini. Identica è la cornice del Maradona, ma le suggestioni cromatiche e ambientali scolorano in fretta perché la superiorità degli inglesi è netta sin da subito.