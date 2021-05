Gattuso preoccupato per il calo fisico di cinque calciatori: novità per sabato

Gattuso è preoccupato per il calo fisico evidenziato da cinque calciatori, si tratta di Fabian, Zielinski, Lozano, Mertens e Insigne. L'allenatore del Napoli farà valutazioni attente, sabato contro lo Spezia, infatti, scrive il quotidiano Tuttosport, affronterà una squadra che ha bisogno di punti-salvezza. Per questo motivo sarà importante utilizzare i calciatori più in forma. Demme sarà il faro della manovra e Politano potrebbe tornare a giocare accanto a Osimhen.