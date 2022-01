Gazzetta - Avanti tutta per avere subito Olivera: due motivi perché l'affare si possa concludere

Il Napoli vuole subito Mathias Olivera. Il Getafe non appare disposto e il club azzurro non preme più di tanto, ma è logico che se Olivera arrivasse adesso, potrebbe sfruttare questi mesi per ambientarsi prima al campionato italiano e cominciare a capire cosa gli chiede Luciano Spalletti, così da essere pronto già nella prossima stagione ad avere un ruolo da protagonista in una squadra che intende tornare in Champions dopo due anni lontana dal massimo torneo continentale. L’operazione a gennaio sarebbe possibile anche perché l’uruguaiano ha doppio passaporto e dunque sarebbe tesserato come comunitario. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.