Il Giornale - “Mercato rinnegato: Conte in vetta con gli uomini scudetto”
“Mercato rinnegato: Conte in vetta con gli uomini scudetto”. Così scrive l'edizione odierna de Il Giornale, commentando le scelte di Conte nella sfida contro l'Inter giocata, e vinta, sabato al Maradona: "Una serie di corpi estranei che rischiano di rappresentare un problema per il condottiero salentino nelle prossime settimane, quando il Napoli dovrà inevitabilmente ricorrere al turnover per essere competitivo su tutti i fronti.
Peccato che finora i colpi di mercato abbiano tradito le attese: Lucca (pagato 35 milioni) è stato panchinato addirittura da Neres, che in carriera non aveva mai giocato centravanti. Un’intuizione vincente quella contiana di spostare l’esterno al centro dell’attacco. In difesa invece escluso Beukema (costato 30 milioni) in favore dell’esperto Juan Jesus (34 anni). Con i due brasiliani tra i migliori in campo contro l’Inter: il che non può essere un caso".
