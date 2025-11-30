Gilmour ha scelto di operarsi per un motivo e c'entra la Scozia: il retroscena

Billy Gilmour sarà in sala operatoria domani a Londra per risolvere in modo definitivo la pubalgia che lo tiene fermo dalla gara contro il Como. Il centrocampista scozzese non riusciva più ad allenarsi con continuità e, come riportato da Il Mattino, lo staff tecnico del Napoli ha condiviso con il giocatore la scelta dell’intervento, considerata inevitabile dopo il suo arrivo in Inghilterra mercoledì.

Ad assisterlo ci sarà anche il dottor Gennaro De Luca, membro dello staff medico azzurro. Gilmour si è affidato a specialisti che lo conoscono sin dai tempi di Chelsea e Brighton e la decisione è maturata anche pensando al Mondiale: una terapia conservativa lo avrebbe costretto a convivere con il dolore per mesi, senza la possibilità di operarsi in estate. I tempi di recupero stimati sono di 6-8 settimane. Il Napoli spera di riaverlo per fine gennaio, magari già utile nella fase decisiva della Champions League, prima di permettergli di preparare il Mondiale con la Scozia nelle migliori condizioni.