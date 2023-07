Giuntoli ed il retroscena su Milik: "Prima di rompersi il crociato lo voleva il Real Madrid"

Cristiano Giuntoli ha svelato un curioso retroscena di mercato riguardante l'attaccante che lui stesso portò al Napoli dall'Ajax.

Arek Milik è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e nel corso della sua chiacchierata col quotidiano è intervenuto brevemente anche l'uomo mercato della Juventus, Cristiano Giuntoli, che ha svelato un curioso retroscena di mercato riguardante l'attaccante che lui stesso portò al Napoli dall'Ajax.

"Se non si fosse rotto il crociato la prima volta lo voleva già il Real. Iniziò la stagione con 3 gol in 2 partite di Champions e poi fece due doppiette in campionato...", l'ammissione di Giuntoli.