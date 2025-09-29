Hojlund bocciato dai quotidiani: "Gabbia lo annulla, mai pericoloso"

Hojlund bocciato dai quotidiani: "Gabbia lo annulla, mai pericoloso"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Non è stata positiva la prova di Rasmus Hojlund contro il Milan. Voti bassi in pagella per l'attaccante ex United che dunque dopo la prova di Firenze all'esordio non è ancora riuscito a ripetersi. Ecco le pagelle. 

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Vita difficile là davanti Finisce nelle grinfie di Gabbia e non riesce a uscirne".

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Gabbia lo cancella dal campo e, siccome il Milan non gli concede la profondità, fatica a trovare spazi e palloni giocabili. Cambio inevitabile". 

Voto 5 per Tuttonapoli
"Molti appoggi sbagliati e qualche lettura sbagliata per l’ex United, che incide davvero poco sulla partita".