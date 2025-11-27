Le passeggiate con Kira, la spesa, foto e autografi: la vita 'normale' di Neres a Napoli

David Neres ha trovato a Napoli molto più di una semplice tappa della sua carriera. L'esterno brasiliano vive oggi nella stessa casa che fu di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, affacciata sulla collina di Posillipo. Da lì il mare lo accoglie ogni mattina, cancella la saudade del Brasile e gli regala una serenità che traspare anche in campo. Ma la vera particolarità è un’altra: fuori dal rettangolo verde, Neres conduce una vita estremamente normale. Nessun atteggiamento da star, nessuna barriera. In città lo si vede passeggiare mano nella mano con la moglie Kira, o tornare dal supermercato con le buste della spesa come un qualsiasi residente del quartiere. I vicini lo conoscono bene, ma soprattutto sono lui e Kira a conoscere ogni volto. Discreti, sì, ma mai distanti.

Ogni mattina, puntualmente, fuori dal cancello di casa lo attendono bambini e ragazzi: un autografo, una foto, un “ciao campione”. E Neres non dice mai di no. Si ferma sempre, con un sorriso, ma con una regola precisa: niente chiacchiere sul calcio. Non ama commentare le proprie prestazioni o quelle dei compagni, e ormai i residenti lo hanno capito e rispettano la sua scelta. La vita con Kira segue lo stesso stile: niente movida, pochi riflettori, ma una cena sul Lungomare o nei locali di fiducia non manca mai. Napoli, per loro, non è solo una città. È casa. E Neres, giorno dopo giorno, ne sta diventando un cittadino come tanti—ma con la maglia numero 7 pronta a infiammare il Maradona ogni weekend. A scriverlo è Il Mattino.