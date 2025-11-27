Chance per Lucca a Roma? Repubblica: ci si può pensare per una ragione precisa

Il mercato estivo del Napoli e i problemi fisici altrui potrebbero regalare un'inattesa chance in attacco per Lorenzo Lucca in vista del big match contro la Roma di domenica. La notizia del forzato rinvio del rientro di Romelu Lukaku (ora previsto per la gara del 7 dicembre contro la Juventus) ha creato un vuoto nell'attacco giallorosso. E non è tutto: il titolare Rasmus Hojlund non sta vivendo un momento brillante, culminato con il rigore sbagliato contro il Qarabag e una generale sensazione di stanchezza.

Secondo La Repubblica, l'emergenza offensiva potrebbe spingere il tecnico a lanciare a sorpresa proprio Lucca. Per l'attaccante azzurro, si tratta di un'opportunità irripetibile per mettersi in mostra nel palcoscenico dell'Olimpico e dimostrare il suo valore, approfittando di una difesa che potrebbe non essere al meglio. Lucca è pronto.