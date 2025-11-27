Milan-Como si avvicina sempre più all'Australia: arriva l'ok della Confederazione asiatica

Milan-Como dell'8 febbraio 2026 si avvicina sempre più a Perth. La sfida di Serie A, che non potrà disputarsi a San Siro a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, è in procinto di trasferirsi in Australia grazie a un'operazione senza precedenti orchestrata dalla Lega Serie A in accordo con i due club.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore è arrivato il via libera della Confederazione asiatica (AFC), tassello fondamentale dopo le autorizzazioni già ottenute da FIGC, UEFA, che ha concesso il nulla osta vista l'eccezionalità del caso, e Federazione calcistica australiana.

II sì dell'AFC non è però incondizionato: la confederazione ha posto una serie di vincoli che i vertici della Serie A stanno attualmente esaminando. Se la Lega dovesse accettare tutte le condizioni imposte, resterebbe ancora un ultimo passaggio cruciale: l'approvazione della FIFA, senza la quale l'operazione non potrebbe completarsi.

Nonostante i progressi evidenti nell'iter burocratico, dalla Lega Serie A filtra comunque prudenza. L'annuncio ufficiale arriverà solo dopo aver superato tutti gli ostacoli amministrativi e aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Se confermata, la disputa di una partita di campionato italiano in Australia rappresenterebbe un evento storico per la Serie A, un'operazione di marketing e visibilità internazionale di portata eccezionale.