Infortunio Lukaku, ci siamo quasi per il rientro: cerchiato in rosso questo big match

L'infermeria del Napoli resta un tema caldissimo. La lista degli indisponibili è lunga e preoccupante, con ben sette nomi pesanti in stand-by: da De Bruyne e Anguissa fino a Meret, Gutiérrez, Spinazzola e Gilmour. Per molti di loro, il quadro dei recuperi è ancora nebuloso e incerto. Ma arriva finalmente una notizia rassicurante e un punto fermo per i tifosi azzurri. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, è stata programmata la data del rientro in campo per Romelu Lukaku.

L'attaccante belga è atteso per l'attesissimo scontro diretto del 7 dicembre al Maradona contro la Juventus. La presenza di Big Rom per quella partita cruciale è fondamentale per le ambizioni del Napoli, che potrà così contare sulla sua potenza e sul suo peso specifico in attacco. Un rientro che infiamma il cuore della tifoseria.