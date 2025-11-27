Conte, il Cds lo esalta: "Cambia e vince sempre, già tre moduli diversi dall'inizio"

vedi letture

L'ediizone odierna del Corriere dello Sport elogia Antonio Conte e i tanti moduli utilizzati quest'anno. L'allenatore azzurro ha saputo far di necessità virtù e la squadra ha sempre risposto presente con prove convincenti, come le ultime due: "Quest'anno sono stati già tre i moduli cambiati dall'inizio e diversi a partita in corso, come martedì.

L'idea di principio, con l'arrivo di De Bruyne, è stato il 4-1-4-1, lo schieramento dei famosi Fab Four che ora sono rimasti in due dopo l'infortunio di KDB e quello di Anguissa. Proprio per il forfait dell'ex City, Conte dopo l'Inter aveva deciso di tornare al 4-3-3, quello classico, ma con risultati distanti da quelli dello scorso anno. Dopo Bologna, l'ennesima svolta motivata dalla coperta diventata corta a centrocampo: 3-4-2-1 con Lobo e McT unici centrocampisti disponibili e con Elmas, un jolly, prima alternativa assieme a Vergara (martedì il suo debutto in Champions)".