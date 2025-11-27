Come stanno Spinazzola e Gilmour? C'è la notizia per Roma-Napoli

vedi letture

La situazione infortuni in casa Napoli continua a tenere in ansia staff tecnico e tifosi, specialmente per quanto riguarda Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, entrambi fuori dai campi di gioco dall'inizio di novembre, dopo la gara contro l'Eintracht. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, si registra un cauto ottimismo per Spinazzola: l'esterno sembrerebbe aver superato i problemi e, dopo essere rientrato in gruppo, si prevede il suo ritorno tra i convocati già per la prossima trasferta di Roma. Una pedina fondamentale che si riavvicina al campo.

Preoccupa invece la posizione di Gilmour. Il centrocampista scozzese si è recato a Londra per un consulto specialistico legato alla fastidiosa pubalgia che non gli dà tregua. L'obiettivo è definire con chiarezza la terapia da adottare e stabilire finalmente i tempi di recupero, che restano al momento incerti. Il Napoli attende segnali positivi dalla capitale inglese.