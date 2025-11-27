Infortunio Meret quasi smaltito: ha tolto il gesso, ecco i prossimi step

Infortunio Meret quasi smaltito: ha tolto il gesso, ecco i prossimi step
di Pierpaolo Matrone

L'infermeria del Napoli continua a essere affollata, con ben sette nomi di spicco nella lista degli infortunati per i quali i tempi di recupero restano incerti: da De Bruyne a Lukaku, passando per Anguissa, Gutiérrez, Spinazzola e Gilmour. Ma l'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su un altro calciatore attualmente ai box.

Un segnale incoraggiante arriva da Alex Meret. Il portiere azzurro ha finalmente rimosso il gesso dal piede infortunato. Questo passo cruciale segna l'inizio della fase di rieducazione. Se la riabilitazione procederà senza intoppi, il rientro del numero uno partenopeo tra i pali non dovrebbe essere lontano