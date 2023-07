CdM - ADL conferma la sua linea su Zielinski: pressing dall'Arabia, Lazio lontana dalla richiesta

Quale futuro per Piotr Zielinski? Oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli ha confermato la sua linea anche all'agente

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Piotr Zielinski? Oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli ha confermato la sua linea anche all'agente, sbarcato ieri a Dimaro: "Ha il contratto in scadenza nel 2024, un ingaggio complessivamente superiore ai 4,5 milioni di euro e la linea di De Laurentiis è chiara: o accordo per il rinnovo al ribasso o cessione. Il pressing dell’Al Ahli non è andato in porto finora, la Lazio è attenta, lo considera l’erede ideale di Milinkovic Savic ma non si è avvicinata alla valutazione di 30 milioni di euro compiuta da De Laurentiis".