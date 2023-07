CdM - Alternative a Kilman: il punto su Danso e le altre piste

Il Napoli coltiva le alternative a Kilman, che secondo il Corriere del Mezzogiorno è il primo obiettivo per la difesa del Napoli

Così scrive il quotidiano: "Danso del Lens è sempre nei pensieri di Garcia e dello scouting azzurro, il Lipsia continua a chiedere 100 milioni al Manchester City per Gvardiol, così sono bloccate entrambe le piste: sia Danso che Gvardiol. Il Lens ha messo in conto la cessione di Danso, ha preso l'uzbeko Khusanov nel suo ruolo ma la distanza sul prezzo è ancora ampia.

Nel panorama delle idee e delle soluzioni ci sono poi Lacroix del Wolfsburg e Sutalo della Dinamo Zagabria che piace anche alla Fiorentina e all’Atletico Madrid".