Cdm - Fabio Cannavaro, altro che Napoli: ci pensa un altro club campano

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, non è ancora scritto il futuro della panchina del Benevento, con Pippo Inzaghi che adesso pensa solo alla salvezza ma che a fine campionato potrebbe essere oggetto di interessanti offerte visto l'ottimo rendimento dei sanniti. Una voce per l'eventuale sostituzione porta al nome di Fabio Cannavaro, alla ricerca di una squadra per tornare in Italia dopo l'esperienza in Cina.