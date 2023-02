Cdm - Kvaratskhelia come Kakà? Il brasiliano vinse subito scudetto col Milan, il confronto

Kvaratskhelia in questi mesi ha collezionato tanti accostamenti importanti, spesso per il movimento che fa sul primo dribbling ha ricordato Kakà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kvaratskhelia in questi mesi ha collezionato tanti accostamenti importanti, spesso per il movimento che fa sul primo dribbling ha ricordato Kakà. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, al primo anno del campione brasiliano in Italia, nella stagione 2003-04 il Milan vinse lo scudetto, Kakà segnò 14 gol e realizzò 7 assist.