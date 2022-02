CdM - Lozano rischia due mesi di stop, ma non ci sono certezze: si aspettano altri esami

Attesa per scoprire i tempi di recupero di Hirving Lozano dopo l'infortunio in Nazionale. Ad oggi non ci sono certezze. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Si tratta di un infortunio che potrebbe costargli anche due mesi di stop ma non ci sono certezze perché l’iter della diagnosi non è ancora completo. Servirà una risonanza magnetica, la visita dello staff medico del Napoli, una consulenza specialistica al rientro in Italia per capire l’entità del problema e se è necessario un intervento chirurgico".