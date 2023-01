CdM - Non diteci che non conta lo scandalo Juve. Ma non per i grotteschi tentativi di coinvolgere il Napoli

Scrive così oggi il Corriere del Mezzogiorno in un'analisi del momento che sta vivendo il calcio italiano e nel dettaglio il Napoli

"E sì: nessuno venga a dirci che non conta il fragore dell’ultimo scandalo. Non tanto per i grotteschi tentativi di coinvolgere il Napoli, quanto per questa aria di resa senza condizioni che soffia in campionato. Uno affonda nella penalizzazione, gli altri sono in crisi, in zona Champions sobbolle il grande scoop: le settentrionali strisciate potrebbero non farcela a qualificarsi, calcio italiano senza i nomi del dominio di sempre? Non a caso ci sono prefiche che lamentano la non regolarità del campionato. E noi pare che si tratti della non regolarità di quelli passati. Anche questi sono scogli, anche questo clima da funerale senza morto proverà ad appannarci la vista. Magari la nostra. L’importante è che non ci sia nebbia fra Castel Volturno e Fuorigrotta".