CdM su Elmas: "Club ha rifiutato 30mln per lui, Garcia non deve impoverire il suo talento"

Il Napoli, inoltre, ha voluto trattenere Eljif Elmas nonostante l’offerta di 30 milioni di euro del Lipsia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, inoltre, ha voluto trattenere Eljif Elmas nonostante l’offerta di 30 milioni di euro del Lipsia, ma finora il calciatore è stato impiegato per soli 21 minuti e non ci sono all’orizzonte incontri per il rinnovo del contratto che scade nel 2025. Sul macedone scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Dopo tre partite è presto per fare bilanci ma è evidente che il centrocampista macedone non sembra più in cima alle scelte come accadeva con Spalletti. Raspadori, pur non essendo un esterno puro, è diventato il primo cambio di Kvara. Il calciatore ha deciso di non muoversi ma con l’acquisto di Cajuste per il centrocampo e a destra dell’attacco con l’arrivo di Lindstrom sarà dura accumulare minuti. Garcia, che ha assicurato spazio per tutti, dovrà cercare di non impoverire un talento che in passato ha dato un notevole contributo al Napoli".