Cds - Educazione e fermezza: la squadra lo apprezza, Garcia s'è già preso il Napoli

Rudi s'è preso il Napoli, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando che il tecnico è già al centro del villaggio: "Si è già preso il Napoli. Conquistato in un lampo, marchiato con il fuoco delle parole, delle domande, dei colloqui, del lavoro. La cortesia dei modi, arrotondata dal savoir-faire che gli scorre nelle vene per diritto di nascita, ma anche la fermezza: sa benissimo quello che vuole, monsieur Rudi Garcia. E non lo nasconde: enorme chiarezza, nella gestione dei rapporti e nei desideri di mercato o di altro tipo. O entrambi: il caso - Osimhen fa scuola, è il manifesto del pensiero di Garcia, d el suo modo di fare l'allenatore-manager. Mai fare baccano, però mai nascondersi : «Osimhen vuole restare e tutti vogliamo che resti con noi.

Voglio vederlo sempre felice. E se lui è felice farà una grande stagione». Antifona chiarissima. Rudi sa come si fa: ecco perché la squadra ha cominciato seriamente ad apprezzarlo".