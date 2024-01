CdS - Giuntoli ripensa a Samardzic, ADL affonda: offerto ricco quinquennale

Così il Corriere dello Sport scrive sulla trattativa con l'Udinese per regalare il primo rinforzo a centrocampo a Mazzarri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La pista più stuzzicante agli occhi dei tifosi porta a Samardzic. Il serbo dell’Udinese ieri non ha giocato contro Lazio, un altro indizio significativo sul fatto che sia ormai in uscita. Dopo il passaggio clamorosamente saltato la scorsa estate con l’Inter, l’approdo al Napoli sembra avvicinarsi". Così il Corriere dello Sport scrive sulla trattativa con l'Udinese per regalare il primo rinforzo a centrocampo a Mazzarri.

"Il mercato racconta di un confronto in evoluzione con il club azzurro e l’inizio di questa settimana potrebbe portare novità decisive. Domani è atteso in Italia il padre-agente del giocatore ed è verosimile che sulla sua agenda ci sia un contatto tutt’altro che secondario con il Napoli. AdL ha già prospettato la possibilità di un contratto quinquennale a scalare da 1,3 milioni, cui accompagnare un investimento di 20 milioni più 5 di bonus per convincere l’Udinese. Anche perché all’orizzonte si è rifatta viva la Juventus, con Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora in bianconero, che però lo considera un’opzione più per la prossima stagione che per l’immediato. Ora starà a De Laurentiis arrivare al traguardo prima di tutti".