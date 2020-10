CdS - Luna park Napoli: al festival dello scudetto converrà aggiungere un posto in più

Il Napoli si sbarazza dell'Atalanta con un netto 4-1 e si candida al ruoto di outsider nella corsa verso lo scudetto. Lo scrive anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Avanti c’è posto: e se improvvisamente un indizio dovesse bastare per farsene una prova, al festival dello scudetto converrà aggiungere un posto in più. Hanno sistemato un luna park dentro ad uno stadio, il San Paolo, e quando si esce da quell’ora e mezza inaspettata, con l’adrenalina che s’avverte come se si fosse sulle montagne russe, l’euforia del Napoli è pari al senso di frustrazione dell’Atalanta".