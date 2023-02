Cds - Osimhen? Chissà quanto vale: nel 2021 già rifiutati 100mln

Osimhen, oggi, vale tantissimo. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Osimhen, oggi, vale tantissimo. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se cento milioni praticamente sparsi sul tavolo - non c’erano però si vedevano - non sono bastati, quanti ne serviranno il giorno in cui qualcuno si azzarderà a bussare al cancello di Castel Volturno: how much? Quando il Newcastle si presentò, gennaio 2021, il Napoli alzò le spalle, ringraziò per la magnanimità e la chiuse lì, incurante di quell’offerta che pure avrebbe potuto farlo vacillare".