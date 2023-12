Cds - Osimhen riconoscente verso il Napoli: non ha alcuna intenzione di liberarsi tra 18 mesi a zero

Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli, che è l’ad del Napoli, e Roberto Calenda hanno preso un ricco caffé ieri

Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli, che è l’ad del Napoli, e Roberto Calenda hanno preso un ricco caffé ieri e, come scrive il Corriere dello Sport, rinchiusi tra le pareti di un luogo rimasto segretissimo, hanno cercato di scorgere un orizzonte.

Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025 e nessuna intenzione - né lui, né il suo procuratore - di liberarsi tra diciotto mesi a parametro zero. La riconoscenza è un sentimento che va oltre il danaro, che però non ha un ruolo irrilevante o marginale, e Calenda, ripartito in serata da Napoli, e De Laurentiis, ne sono consapevoli.