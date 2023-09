CdS - Puntare, mirare e segnare: il problema è la finalizzazione

Si parla dei problemi in fase di finalizzazione del Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

È solo una questione di precisione: puntare, mirare e poi possibilmente segnare. Si parla dei problemi in fase di finalizzazione del Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Che una volta veniva facile assai, perché le statistiche - che sanno avere pure un’anima - il calcio lo raccontano (a modo loro) affinché qualcuno sappia leggerle.

Però, sic et simpliciter, è tutto scritto nel libro bianco del passato e pure in quello del presente e si può stare per ore e giorni e settimane ad interrogarsi sugli ultimi weekend del Napoli, ma basta sistemare lo sguardo nei numeri per accorgersi che i nove gol dell’anno scorso, in 270 minuti , contano di più e pesano di più dei sei di questo periodaccio che improvvisamente sa di niente. Pure Watson sorriderebbe dinnanzi ad analisi così elementari.