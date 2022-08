Cds - Spalletti pompiere: non ha gradito l'assurda contestazione (con insulti) dopo il 3° posto

Spalletti mio non ti riconosco, scrive Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport in un fondo che analizza la conferenza stampa di ieri del tecnico

Spalletti mio non ti riconosco, scrive Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport in un fondo che analizza la conferenza di ieri del tecnico. Di seguito alcuni stralci: "Ci è parsa eccessiva la modalità da pompiere adottata ieri. Non ci aspettavamo trionfalismi, né spacconate. Ma nemmeno di trovarci di fronte il clone comunicativo di Mazzarri o di Sarri. La frase «siamo gli stessi di prima ma con meno esperienza, meno presenze in Champions, meno personalità» equivale a un bel po’ di mani avanti. Così come «tutte si sono rinforzate e tante sono andate a prendere calciatori facendo valutazioni diverse da noi che siamo stati attenti ai costi e a ringiovanire la squadra. Altri hanno fatto investimenti anche per vincere subito». Un gioco in difesa insolito per l’uomo di Certaldo. Il Napoli ha realizzato un mercato importante. Giovane ma non solo, ammesso – e non concesso – che giovane sia un’accezione negativa".

Ed allora che succede? "Un dubbio ce l’abbiamo e lo ha fugato lui con quella risposta amara: «L’entusiasmo in città è che venite in hotel e ci venite a prendere fuori come è successo lo scorso anno». Evidentemente non l’ha digerita Spalletti e francamente non ha torto. Il terzo posto - dopo che all’inizio nessuno avrebbe puntato un centesimo sul Napoli - si è tramutato in un’assurda e autolesionistica contestazione con l’aggravante di quell’ignominioso striscione sulla Panda rubata. È rimasto scottato e probabilmente pensa che resterebbero scottati i suoi giocatori".