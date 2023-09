CdS su Raspadori: "Ancora oggi non si conosce il suo ruolo e questo non depone a suo favore"

Bene la flessibilità ma a un certo punto forse è meglio stabilire i confini del proprio ruolo

In Macedonia, se toccherà a lui, Raspadori tornerà a giocare centravanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dell'attaccante del Napoli e del suo ruolo nell'Italia di Spalletti: "Raspadori ha 23 anni, ha già 5 campionati di Serie A alle spalle, ha stabilito il record di gol (10) nel 2020-21 col Sassuolo, però che ancora oggi si giri intorno al suo ruolo forse non depone totalmente a suo favore. Bene la flessibilità (magari con Chiesa potrebbe alternarsi nel ruolo di punta centrale, se davvero anche Spalletti vede per lo juventino lo stesso futuro individuato da Allegri), ma a un certo punto forse è meglio stabilire i confini del proprio ruolo.

Per il suo passato napoletano sotto la guida di Spalletti qualcuno può vederlo favorito, ma non sarà questa la ragione che porterà il ct a sceglierlo, se toccherà a Raspadori.