CdS su Spalletti: "Conferenza limpida e con la solita ironia graffiante"

Ci siamo abituati, negli anni di Roma e quelli di Milano, alle conferenze stampe di Luciano Spalletti che diventano sempre virali. Anche ieri, alla presentazione col Napoli, non sono mancate le sue uscite, promosse dal Corriere dello Sport: "Nei due anni di silenzio (quasi) assoluto, mentre intorno a sé e suo malgrado ha dovuto annusare pure una narrazione televisiva perlomeno urticante, Luciano Spalletti ha lasciato che il buio dell’oblio lo inghiottisse per intero: e però adesso che il calcio lo risistema sul palcoscenico, in un’ora e quindici minuti di conversazione leggera eppure impegnativa, limpida e con tracce d’ironia graffiante (verso Totti)".