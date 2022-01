CdS, Zazzaroni: "Serra mostro un po' sfigato, trattato come l'assassino dello scudetto"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Serra, il mostro di San Siro trattato come l’assassino dello scudetto". Il direttore del quotidiano romano torna sulle polemiche post Milan-Spezia criticando il Corriere della Sera ma anche il suo giornale per aver 'sbattuto il mostro in prima pagina' per seguire la 'socialite', il virus del giustizialismo diffuso sui social. Serra è stato trattato come l’assassino dello scudetto: "un mostro un po’ sfigato: ha commesso un errore grave e per come è proseguita l’azione non avrebbe potuto neppure essere aiutato dal Var".

Ma Zazzaroni consiglia Rocchi, non serve uno stop lungo per l'arbitro: "lo rispedirei in campo domenica per verificare se ha la personalità. Per punizione, lo farei rialzare".