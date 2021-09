CorSera - Sponsor scontenti e preoccupati, la Lega richiama Dazn

I problemi di trasmissione che Dazn ha evidenziato in questo avvio di campionato stanno creando turbolenza in Lega. Da via Rosellini è partita una lettera dai toni molto duri per richiamare la app a offrire un servizio di qualità, come previsto dal bando, e nell’interesse dei consumatori. La preoccupazione fra i presidenti è crescente: gli sponsor dei club hanno iniziato a lamentarsi per i casi di ridotta visibilità, condizionati dall’assenza del segnale.

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "L’ad della Lega ha ribadito ai manager di Dazn la necessità di un completo rispetto della qualità della trasmissione delle immagini delle gare. I club, relazionati sull’esito del colloquio, invocano un nuovo confronto fra le parti. Così Paolo Dal Pino convocherà entro una decina di giorni un’assemblea per coinvolgere tutte le società nel dibattito".