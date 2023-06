Gazzetta - ADL ammaliato da Garcia: un fattore decisivo nella scelta

Così Rudi Garcia si è presentato alla piazza di Napoli, che lo ha accolto in maniera positiva secondo le valutazioni espresse dalla Gazzetta dello Sport.

"La frenesia di questi giorni è impressionante. Rudi Garcia è stato catapultato in una realtà che non gli ha dato nemmeno il tempo di ambientarsi, che già lo reclama come qualcosa di proprio. I suoi modi hanno affascinato l’ambiente, a partire da Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato ammaliare dalla calma autorevole e dal tono fermo fino ad affidargli il Napoli. Un’intesa immediata, la prima uscita pubblica dell’allenatore ha messo d’accordo tutti. Anche per questo il francese è consapevole della responsabilità che ha, nel suo modus operandi non c’è nulla che possa essere lasciato al caso".