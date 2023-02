Gazzetta - ADL vede un fuoco diverso in questa squadra: ha deciso di dare un input

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul bonus Champions, idea di De Laurentiis, per la squadra

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul bonus Champions, idea di De Laurentiis, per la squadra: "De Laurentiis ovviamente è molto soddisfatto del rendimento di questa nuova squadra, più giovane e impermeabile rispetto alle pressioni di una piazza come Napoli, sempre passionale e coinvolgente. Il presidente vede un fuoco diverso in questo gruppo e allora, visto che nessuno lo ha mai chiesto, martedì sera ha capito che era il momento di dare un input".