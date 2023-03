Gazzetta - Altri due record per il Napoli che vince 4-0 pur senza brillare

Il Napoli batte il Torino quasi senza sforzo. E' questo l'aspetto sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Il Napoli batte il Torino quasi senza sforzo. E' questo l'aspetto sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non è stata la sua prestazione più scintillante, eppure ha progressivamente soffocato un rivale combattivo riducendolo all’impotenza. L’ennesima meraviglia di un campionato indimenticabile: i 71 punti sono un record per il club, così come le sei trasferte di fila senza gol al passivo. Ma non esistono cifre più belle di quello che si vede in campo".